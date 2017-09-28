Berat Albayrak: Avrupa'da birinciyiz

2017-09-28 13:38 | www.trend.az | 1

Enerji Bakanı Berat Albayrak Enerji verimliliği ödül töreninde konuşuyor.

Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;

Geçtiğimiz sene devreye aldığımız projeler ardından çok hızlı rekor düzeyde kapasite artışları yaptık.

Ekim ayında yüzde 10'luk doğal gaz indirimi ile Avrupa'da birinciyiz..

Haneye en ucuz doğalgaz tedarik eden ülkeyiz. 28 AB ülkesi ortalamasının yarısından daha uygun rakamlar. Sanayide yüzde 27 daha ucuz doğalgaz temin ediyoruz

Doğal gaz alanında olduğu gibi elektrik alanında da adımlar atarken hızlı çözümler üretmek için çalışıyoruz.

15 yılda Türkiye'nin elektrik altyapısı neredeyse 3 katına çıktı

Bu yıl sonunda devreye alacağımız Yakuplu ve Hadımköy trafo merkezleri ile sorunları çözeceğiz.

Türkiye'de tüketilen elektiriğin 3'te 1'i Marmara Bölgesinde.

Enerjiyi 1500 KM uzaktan taşımaktansa yerinde tüketmeliyiz.

Türkiye olarak enerji verimliliğinde çok büyük potansiyele sahibiz