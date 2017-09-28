Шахин Мустафаев ознакомился с туристическим потенциалом Ставрополя

2017-09-28 12:27 | www.apa.az | 5

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и ознакомился с экономическим и туристическим потенциалом Минвод.

Как передает АПА-Экономикс, Ш.Мустафаев на месте изучил инвестиционные площадки края, в том числе технопарки. Глава ведомства также проведет ряд встреч с чиновниками и предпринимателями по вопросам развития межрегионального сотрудничества.

Отметим, что сегодня Ш.Мустафаев во главе делегации Азербайджана примет участие в VIII российско-азербайджанском межрегиональном форуме «Инвестиции, инновации, туризм». В мероприятии также будут участвовать глава федерального экономического ведомства России Максим Орешкин, полпред президента РФ в СКФО Олег Белавенцев.