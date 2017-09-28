Одна из станций Бакинского метро приняла рекордное число пассажиров

2017-09-28 11:38 | www.oxu.az | 5

Обнародовано число пассажиров, вошедших на станцию «Кероглу» Бакинского метрополитена после вчерашнего матча Лиги Чемпионов между «Карабахом» и «Ромой».

Глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев сообщил Oxu.Az, что после матча на эту станцию вошло более 25 тысяч пассажиров.

По его словам, для предотвращения проблем на платформе поток пассажиров регулировался:

«В ту ночь около 22:00-23:00 на станцию метро «Кероглу» вошло более 25 тыс. пассажиров. Из-за слишком большого количества пассажиров их впускали на станцию постепенно. Это рекордный показатель. За день до этого на станцию в час заходили 1300 пассажиров, а вчера примерно в 20 раз больше».

Э.А.

