Бизнес нового формата (ФОТО)

2017-09-28 12:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В азербайджанском бизнес-пространстве произошло громкое событие. 25 сентября в Баку о своём существовании и запуске объявила новая компания Business Ring. Старт ознаменовался пресс-конференцией, на которой присутствовали представители бизнес, социальной и медиа сфер, а также государственного сектора.

Как заявила учредитель Сабина Рагимова: "Мы видим своей задачей пересмотр и существенное обновление взглядов на ведение бизнеса в нынешних реалиях азербайджанского рынка, а именно: в создании качественных, конкурентоспособных и высокодоходных способов ведения бизнес-процессов."

Компания Business Ring работает в формате, аналогов которому нет, не только в Азербайджане, но и в мире. Этот проект будет функционировать в международном формате, в тесной кооперации со специалистами, тренерами и бизнесменами Украины, России, Казахстана, Турции и многих других стран, подчеркнула Людмила Антонова, бизнес-консультант из Украины.

Это бизнес-площадка полного цикла, включающая в себя три основных направления:

Business Ring Entertaintment – интерактивная игра, интеллектуальное противостояние в форме переговорных поединков, в которых диагностируется умение вести переговоры и, как результат, формируются качественно новые и высокоэффективные навыки ведения переговоров.

Business Ring Training – это направление работает как обучающая площадка, на которой вы получаете возможность стать участником тренингов, мастер-классов и семинаров по самым передовым технологиям и методикам.

Business Ring Platform – это глобальный инкубатор для подготовки специалистов высокого уровня, площадка для развития идей и налаживания деловых контактов.

Генеральный директор Валида Насирова анонсировала на конец октября первую серию игр сезона осень 2017 – "Переговорные поединки" направления Business Ring Entertaintment. Это будет по-настоящему уникальное, захватывающее и интересное событие в бизнес-среде Азербайджана. Для получения дополнительной информации можно обращаться по электронному адресу info@businessring.az или же на сайт www.businessring.az.

Как отметил учредитель Алекпер Мустафаев – "на выходе вы получаете знания, приобретаете навыки и находите новые возможности, что и является результатом нашей деятельности".