В Ставрополе проводится VIII межрегиональный российско-азербайджанский форум

2017-09-28 12:34 | www.apa.az | 4

В Ставрополе проводится VIII межрегиональный российско-азербайджанский форум.

Как сообщил командированный в Ставрополь корреспондент АПА, на форуме, который организован Министерством экономического развития России и Министерством экономики Азербайджана, приняли участие официальные лица двух стран, а также бизнесмены, ведущие деятельность в промышленной, сельскохозяйственной, торговой, туристической, строительной, финансовой, консалтинговой сферах.

На форуме будут обсуждены вопросы укрепления двусторонних межрегиональных связей в промышленной, сельскохозяйственной, здравоохранительной, фармацевтической, туристической и гуманитарной сферах. В рамках мероприятия будут организованы круглые столы и пленарное заседание, двусторонние встречи между российскими и азербайджанскими бизнесменами.

На пленарном заседании выступили полномочный представитель президента РФ по Северокавказскому федеральному округу Олег Белавенцев, министр экономики АР Шахин Мустафаев, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, главы ИВ Наримановского Баку Абдин Фарзалиев и Габалинского района Сабухи Абдуллаев, другие официальные лица.



В заключение мероприятия будет подписан ряд документов по сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.



В рамках форума также составлена и культурная программа. В частности, будут организованы фестиваль «Южное гостеприимство» и поездка в Кавказские Минеральные воды, которая состоится 29 сентября.