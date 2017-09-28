Джаникли: Мощь Турции – мощь Азербайджана

2017-09-28 11:50 | www.oxu.az | 4

«Нагорный Карабах - это территория Азербайджана и она должна быть освобождена от оккупации».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил находящийся с официальным визитом в Баку министр национальной обороны Турции Нуреддин Джаникли.

Рано или поздно эти земли будут освобождены, заявил он.

«Наше сотрудничество в военной сфере с Азербайджаном на высоком уровне. Мы действуем как одно целое. Мощь Азербайджана - это мощь Турции, и наоборот. Мы сталкиваемся с проблемами в вопросе закупки оружия из-за рубежа. Поэтому нам надо приложить усилия в области военной промышленности для производства собственного оружия», - заявил Джаникли.

Н.О.

