ОАО «Азеришыг» работает в усиленном режиме из-за резкого ухудшения погоды

2017-09-28 12:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В связи со вчерашним резким ухудшением погоды в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в районах Азербайджана, ОАО «Азеришыг» работает в усиленном режиме, сообщил в среду пресс-секретарь ОАО Танрыверди Мустафаев.

По словам пресс-секретаря, несмотря на мокрый снег, сопровождаемый сильным ветром в некоторых горных районах, серьезных проблем в сфере снабжения электроэнергией не зафиксировано.

Население Баку и близлежащих поселков также обеспечено бесперебойной подачей электроэнергии. Глава пресс-службы добавил, что в электросетях больше не происходит аварий, которые ранее наблюдались в связи с ухудшением погоды. «И если возникают перебои то, они быстро устраняются благодаря оперативному вмешательству наших сотрудников», - подчеркнул глава пресс-службы.

В заключение Танрыверди Мустафаев добавил, что в связи со сложными погодными условиями на местах усилено оперативное дежурство.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)