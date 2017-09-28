Анкара поддерживает все решения Багдада в отношении Иракского Эрбиля

2017-09-28 12:41 | www.trend.az | 4

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади провел в четверг телефонный разговор со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом. Как передает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление канцелярии аль-Абади, турецкий премьер подтвердил готовность Анкары поддержать все решения Багдада в отношении Эрбила, в том числе по экспорту нефти.

В тексте говорится, что "Йылдырым подтвердил поддержку Турцией всех принятых правительством и парламентом [Ирака] решений", направленных на "сохранение единства страны". Также он подчеркнул "приверженность его страны к сотрудничеству и координации с правительством Ирака для реализации всех необходимых мер для передачи контроля над наземными и воздушными терминалами органам федеральной власти".

В разговоре с аль-Абади Йылдырым отметил, что Анкара поддерживает все резолюции Багдада, в том числе связанные с экспортом нефти федеральному правительству.

Референдум о независимости Эрбила, против которого категорически высказалось иракское правительство и ряд стран, в том числе Турция, прошел 25 сентября.

Еще до обнародования официальных результатов парламент в Багдаде принял пакет мер в ответ на неконституционный, по их убеждению, шаг Эрбиля. Законодатели потребовали от правительства отправить в спорные районы, подконтрольные курдам, иракские войска, закрыть погрантерминалы, которые выходят за рамки контроля федерального правительства, вернуть нефтяные месторождения под юрисдикцию министерства нефти, закрыть иностранные диппредставительства в Эрбиле. Также парламентарии потребовали начать судебное преследование лиц, ответственных за проведение референдума, в том числе главы Эрбила Масуда Барзани. Авиационные власти Ирака оповестили международных авиаперевозчиков о том, что вводят запрет на полеты в аэропорты Эрбиля и Сулеймании с 29 сентября.