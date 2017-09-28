Эльсевар Агаев: «В Азербайджане около 70 государственных медицинских предприятий станут юридическими лицами публичного права»

2017-09-28 12:55 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, заместитель министра здравоохранения Эльсевар Агаев сказал, что в стране с прошлого года началось применение обязательного медицинского страхования.

По его словам, этот проект применяется не в частных больницах, а в государственных медицинских предприятиях: «Мы знаем, что эти предприятия должны стать юридическими лицами публичного права. Потому что в Азербайджане на протяжении более 10 лет государственные медицинские предприятия оказывают бесплатные услуги. Для обслуживания страховки им должен быть присвоен статус юридического лица публичного права, кроме того, должны быть открыты специальные счета. Уже подготовлен первичный список этих предприятий. На начальном этапе предусматривается 70 предприятий, в дальнейшем их число будет увеличено».