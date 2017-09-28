Продан сценарий "Завтрака у Тиффани"

2017-09-28 11:56 | www.oxu.az | 4

Представители аукционного дома назвали рекордной сумму сделки. Сценарий был продан почти за $852 тысячи, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.

На торгах Christie’s продан 140-страничный сценарий фильма "Завтрак у Тиффани" с пометками легендарной актрисы Одри Хепбёрн почти за $852 тысячи. В нём содержатся сцены, которые не были показаны в кинокартине.

«Это мировой рекорд за сценарий фильма. Предварительная стоимость составляла 80–120 тысяч долларов, «уточнил глава британского отделения Christie’s Орландо Рок.

Кроме сценария, на торги выставлены другие предметы, принадлежавшие Хепбёрн: платья, аксессуары, фотографии, документы.

Н.Г