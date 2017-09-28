Лукашенко предложил организовать в Минске встречу Патриарха Кирилла и Папы Римского

2017-09-28 12:45 | www.trend.az | 4

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает организовать в Минске встречу Патриарха Кирилла и Папы Римского. Об этом он заявил в четверг на встрече с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы, передает Белта.

"Здесь было замечено о результативности встречи Папы Римского и Патриарха Кирилла. Где-то там, далеко на Кубе. Думаю, надо подумать, чтобы они встретились здесь, в Минске. Это как раз сегодня то место, где можно обсуждать проблемы и Запада и Востока, Севера и Юга, и всей планеты", - заявил белорусский лидер.

"Если вы с Православной церковью придете к такому пониманию, я и белорусский народ сделаем все, чтобы вы, ваши руководители, наши руководители - католической и православной церквей - сделали эту встречу в Минске исторической. Подумайте над этим", - предложил президент.