Позиция Швеции по НАТО не изменится при текущем правительству

2017-09-28 12:55 | www.trend.az | 4

Позиция Швеции по членству в НАТО не изменится при нынешнем правительстве, заявил посол Швеции в Москве Петер Эриксон, передает РИА Новости.

"Шведскую политику безопасности мы определяем сами. Для Швеции неприсоединение к военным альянсам — это политический выбор, который сделан, но который тоже можно изменить в любой момент", — заявил Эриксон в интервью РИА Новости.

Как рассказал посол, у Швеции самое тесное военное сотрудничество с Норвегией и США, также есть договоры с Великобританией, Польшей и другими странами. В качестве примера такого сотрудничества он привел военные учения Aurora-2017, которые сейчас проходят в Швеции.

Крупнейшие за последние 20 лет военные учения в Швеции Aurora-2017 начались 11 сентября и завершатся в конце месяца. В них участвуют около 40 гражданских учреждений, 19,5 тысячи военнослужащих Швеции. Кроме того, Швеция пригласила и 1,5 тысячи солдат из других стран, многие из которых из США и Франции, а также из Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии и Литвы.

Учения вызвали критику в среде представителей движения за мир и левых активистов.