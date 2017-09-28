Министр обороны Турции: «Желание азербайджанского народа – приказ для нас»

2017-09-28 13:01 | www.apa.az | 6

«Азербайджан и Турция - братские государства. Мы нуждаемся друг в друге. Желание азербайджанского народа – приказ для нас, мы предпринимаем необходимые шаги».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

Министр сказал, что Азербайджан и Турция объединяют свои усилия во всех сферах: «Мы действуем совместно и в сфере оборонной промышленности. Азербайджан и Турция должны развивать системы национального вооружения. Это важно с точки зрения защиты наших земель».