Дожди в Азербайджане продолжатся

2017-09-28 13:10 | www.apa.az | 6
29 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, днем в основном без осадков.
Подует временами порывистый северо-западный ветер, который днем сменится на северо-восточный.
Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-15°, днем 17-21°, в Баку ночью 12-14°, днем 18-20° тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы 770 мм ртутного столба.
Относительная влажность ночью составит 85-95%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, днем в основном будет без осадков. Западный ветер усилится.
Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 17-22°, в горах ночью 3-6°, днем 7-12° тепла.