Дожди в Азербайджане продолжатся

2017-09-28 13:10 | www.apa.az | 6

29 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, днем в основном без осадков.

Подует временами порывистый северо-западный ветер, который днем сменится на северо-восточный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-15°, днем 17-21°, в Баку ночью 12-14°, днем 18-20° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы 770 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 85-95%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, днем в основном будет без осадков. Западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 17-22°, в горах ночью 3-6°, днем 7-12° тепла.