NIKOIL | Bank объявляет вакансию

2017-09-28 12:00 | www.oxu.az | 5

Специалист Департамента корпоративного бизнеса

Требования:

• Пол: мужской

• Высшее образование

• Опыт работы по корпоративному/SME кредитованию не менее 3-х лет

• Отличные знания по финансовому анализу

• Свободное владение азербайджанским и русским языками

• Знание офисных программ



Личные качества:

• Умение работать в команде

• Организаторские способности

• Аналитические способности

• Управленческие данные, лидерство, коммуникабельность

Просьба отправлять CV на электронный адрес cv@nikoil.az с указанием вакансии - «Специалист Департамента корпоративного бизнеса» в строке темы письма.