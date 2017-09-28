NIKOIL | Bank объявляет вакансию

2017-09-28 12:00 | www.oxu.az | 5
Специалист Департамента корпоративного бизнеса
Требования:
• Пол: мужской
• Высшее образование
• Опыт работы по корпоративному/SME кредитованию не менее 3-х лет
• Отличные знания по финансовому анализу
• Свободное владение азербайджанским и русским языками
• Знание офисных программ
Личные качества:
• Умение работать в команде
• Организаторские способности
• Аналитические способности
• Управленческие данные, лидерство, коммуникабельность
Просьба отправлять CV на электронный адрес cv@nikoil.az с указанием вакансии - «Специалист Департамента корпоративного бизнеса» в строке темы письма.