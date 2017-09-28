Expressbank предлагает бесплатные услуги юридическим лицам

2017-09-28 12:03 | www.oxu.az | 6

Относящийся с трепетом и заботой к своим клиентам Expressbank, предоставляет юридическим лицам и частным предпринимателям банковские услуги высокого качества и на выгодных условиях. По условиям новых тарифов корпоративные клиенты получат возможность воспользоваться нижеследующими льготами и предложениями по более чем 10-ти банковским услугам:

Зарплатные проекты – бесплатно

Услуги Business Card – бесплатно

Размещение ПОС-терминалов – бесплатно

Конвертация валюты – бесплатно

Осуществление денежных переводов внутри страны – бесплатно

Помимо всего этого, банковская комиссия в 0% будет применяться на такие услуги как снятие наличных денежных средств со счета в течение одного месяца, открытие счета, выписка со счета, снятие наличных средств посредством ПОС-терминалов, осуществлению переводов с фонда заработный платы создает все условия корпоративным клиентам для более эффективного пользования финансовыми ресурсами. С Января 2017-ого года по сей день более 1700 юридических лиц и частных предпринимателей выбрали Expressbank для совершения своих банковских операций, что говорит о том, что клиенты высоко ценят такое отношение.

Следует отметить, что в рамках кампании юридическим лицам и частным предпринимателям, получившим кредит в банке, частично будут предоставлены определенные льготы.

Сеть Expressbank формируют 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгаит, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингечевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. По всей стране функционирует около 80 банкоматов, 7000 POS-терминалов и более 600 платежных терминалов ExpressPay.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.