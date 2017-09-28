Посвящается Ниязи: Гюльназ Исмайлова выступит с концертом "Жизнь – это музыка"

2017-09-28 12:57 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева 4 октября в 19.00 пройдет концерт Гюльназ Исмайловой “Həyat musiqidir” (Жизнь – это музыка), посвященный выдающемуся дирижёру и композитору, маэстро Ниязи, сообщает Trend Life.

Концерт пройдет в сопровождении Симфонического оркестра имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Назима Гаджиалибекова. На вечере прозвучат классические произведения азербайджанских и зарубежных авторов.

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Ниязи (Ниязи Зульфугар оглу Тагизаде-Гаджибеков) - народный артист СССР, лауреат Государственных премий Азербайджана и СССР, Герой Социалистического Труда.

Ниязи родился 20 августа 1912 года в Тбилиси в семье известного композитора и театрального деятеля Зульфугара Гаджибекова, брата Узеира Гаджибекова - основоположника азербайджанской классической музыки. Ниязи, потомок известной музыкальной династии, стал первым азербайджанским профессиональным дирижером, получившим мировое признание. Формирование и развитие азербайджанской дирижерской школы связано с его именем. В сопровождении оркестра под его управлением на сцене блистали Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов и другие выдающиеся исполнители.

Маэстро Ниязи скончался 2 августа 1984 года в Баку, похоронен в Аллее почетного захоронения.

(Автор: Вугар Иманов)