Катар прекращает полеты в Эрбиль

2017-09-28 13:04 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - С 29 сентября Катар временно прекратит полеты в Эрбиль, сообщают в четверг катарские СМИ.
Сообщается, что такое решения было принято по требованию Иракского правительства после проведения референдума о независимости в Курдской автономии Ирака.
Отметим, что ранее авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов - Flydubai также приняла решение приостановить с 30 сентября полеты в столицу Курдской автономии Ирака - Эрбиль.
Турецкие авиакомпании с пятницы также прекратят авиасообщение с Курдской автономией Ирака.
О прекращении с пятницы авиасообщения с Эрбилем также сообщили "Египетские авиалинии" (EgyptAir).
Отметим, что 25 сентября 2017 года Курдская автономия Ирака провела референдум о независимости.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор Хазар Ахундов)
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