В Азербайджане цены на более чем 10 тыс. лекарств регулируются государством

2017-09-28 13:12 | www.apa.az | 6

На все лекарственные препараты, зарегистрированные в Азербайджане, Тарифным советом установлены единые цены.

Как сообщает АПА, об этом сказал замминистра здравоохранения АР Эльсевер Агаев.

По его словам, этот процесс проходит с ротацией, совершенствуется. Агаев пояснил, что срок регистрации некоторых препаратов истекает, регистрируются новые лекарства.

«Этот процесс идет беспрерывно. На данный момент государством регулируются цены на более чем 10 тыс. лекарственных препаратов», - сказал он.

Замминистра также коснулся темы строительства в Азербайджане фармацевтических заводов иностранными компаниями. По словам Агаева, в минувшем году заложен фундамент предприятия, которое будет выпускать продукцию иранской фармацевтической компании.

«Помимо Ирана, фармацевтический завод в Азербайджане строит и Россия. Кроме того, создана совместная компания по производству шприцев, в которой задействованы японские и корейские специалисты», - рассказал он.