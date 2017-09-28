Прокурор потребовал лишить свободы брата певицы Айгюн Бейляр

2017-09-28 13:13 | www.apa.az | 6

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в убийстве Аббаса Гумбатова, Фуада Мамедзаде, Эльмира Алхазова, Рамиля Асирова, Эльнура Асирова и Джавида Алхазова.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова выступил прокурор. Он потребовал лишить свободы Аббаса Гумбатова на 19 лет и 6 месяцев, Рамиля Асирова – на 20 лет, Фуада Мамедзаде – на 20 лет, Эльнура Асирова – на 18 лет, Эльмира Алхазова – на 20 лет, Джавида Алхазова – на 18 лет и 6 месяцев.

Представитель потерпевшего в своем выступлении попросил у суда пожизненно лишить свободы обвиняемых.

Процесс продолжится 5 октября.

Отметим, в распространенной МВД 29 августа информации говорится, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что пропавший 16 июня 2013 года житель города Баку Эльнур Гумбатов был убит на территории села Гала Хазарского района Фуадом Мамедзаде, Эльмиром Алхазовым, Аббасом Гумбатовым, Рамилем Асировым и его братом Эльнуром. Была проведена эксгумация тела Э. Гумбатова. В отношении Аббаса Гумбатова, Фуада Мамедзаде, Эльмира Алхазова, Рамиля Асирова, Эльнура Асирова и Джавида Алхазова было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджанской Республики.

Один из обвиняемых в совершении преступления Аббас Гумбатов приходится братом певице Айгюн Бейляр, а убитый Эльнур Гумбатов – внуком ее дяди.