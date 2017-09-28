Депутат рассказал об опасности миссионеров для азербайджанской армии

2017-09-28 12:09 | www.oxu.az | 3

Председатель Совета государственной поддержки НПО при президенте Азербайджанской Республики, депутат Азай Гулиев заявил, что христианские миссионеры ведут опасную деятельность в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на проходящей в Баку конференции «НПО и религиозные общины: от сотрудничества к совместной деятельности» А. Гулиев сказал, что в основном они ведут опасную агитацию среди молодежи, призывников в армию.

Он отметил, что христианские миссионеры очень активизировались в Азербайджане:

«Мы уже это точно определили. Они ведут агитацию среди призывников, пытаются уклонить их от армии, говорят им, что использование оружия – грех. Таким образом, они влияют на азербайджанскую армию, ослабляют боевой настрой. Их деятельность запрещена во многих странах. Мы тоже должны уже принять решение в связи с этим».

A.M.

