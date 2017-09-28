Азербайджан нарастил поставки газа в Турцию

2017-09-28 13:09 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе-июле 2017 года поставил в Турцию около 3,94 миллиарда кубометров газа против 3,8 миллиарда кубометров, поставленных за аналогичный период 2016 года, говорится в отчете, размещенном в четверг на сайте Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

В 2016 году Азербайджан поставил в Турцию 6,48 миллиарда кубометров природного газа против 6,17 миллиардов кубометров, поставленных в 2015 году.

По данным отчета, в январе-июле Турция импортировала 31,92 миллиарда кубометров газа, из которых 26,01 миллиарда кубометров были импортированы по трубопроводам, а 5,91 миллиарда кубометров пришлись на импорт СПГ.

Доля Азербайджана, в общем объеме импортируемого в Турцию газа за отчетный период составила 12,3 процента.

Турция импортирует газ из Азербайджана по Южнокавказскому газопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум). Турция заключила контракт на ежегодную закупку 6,6 миллиарда кубометров газа с азербайджанского морского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)