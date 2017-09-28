Минэкономики подписало с первым фармзаводом в Азербайджане меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

2017-09-28 13:22 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана и ООО Hayat Pharm в четверг в Баку подписали меморандум о взаимопонимании по созданию и развитию фармацевтической промышленности.

Подписание прошло в рамках XXIII Азербайджанской международной выставки "Здравоохранение" BIHE 2017.

Документ подписали заместитель министра экономики Ниязи Сафаров и генеральный директор Hayat Pharm Рамин Гаджиев.

Отметим, что первый фармзавод Hayat Pharm является совместным азербайджано-российским проектом. С российской стороны в данном проекте участвует "Р-Фарм".

На заводе Hayat Pharm предусмотрен выпуск препаратов для терапии ВИЧ-инфекции, средств для лечения заболеваний нервной системы, кардиоваскулярной, костно-мышечной и дыхательных систем, антибиотиков, лекарств против диабета, а также рентгеноконтрастных средств и веществ для магнитно-резонансных обследований. Всего предприятие наладит выпуск 89 видов лекарственных средств. Мощность завода составит 22,5 миллиона упаковок, или 500 миллионов таблеток и капсул.

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