Для проведения акции по сдаче крови в день Ашура созданы 17 мест

2017-09-28 13:16 | www.apa.az | 5

1 октября в связи с днем Ашура по инициативе Управления Мусульман Кавказа (УМК) будет проведена акция по сдаче крови.

Как сообщили АПА в Управлении, акция в целом охватит 17 мечетей и мест поклонения в Баку и регионах: мечеть Тезе Пир, мечеть Гаджи Солтанали, Гарачухурская мечеть, Джума мечеть в Ичеришехер, мечеть в поселке Кешля в Низаминском районе, Джума мечеть в городе Сумгаит, мечеть Имамзаде в городе Гянджа, мечеть Гейдара в городе Мингячевир, центральная мечеть Джума в городе Шеки, Боюкбазарская Джума мечеть в городе Лянкяран, Джума мечеть в городе Барда, мечеть Аждарбей в Насиминском районе, мечит Рагима Ханум в Сабунчинском районе, мечеть Абульфазли Аббас в городе Гёйчай, мечеть Ардабил в Губинском районе.