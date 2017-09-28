Эрдоган: «Барзани бросился в огонь»

2017-09-28 13:55 | www.apa.az | 4

«Хоть события на севере Ирака нас расстроили, мы справимся с этим».

Как сообщает АПА со ссылкой на NTV, об этом на церемонии выпуска в полицейской академии заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сказал, что руководство региона Северного Ирака этой ненужной инициативой независимости бросило себя в огонь: «Чтобы управлять государством недостаточно быть главой племени. Кто признает твою независимость? Сядь и сиди на своем месте. У тебя есть деньги, есть нефть, так сиди и помалкивай. Скорее всего на него оказывали сильное давление раз он пошёл на этот шаг. Месут Барзани бросился в огонь. У нас с тобой граница протяженностью 350 км. Ты обсуждал этот вопрос с нами или Ираном? Мы до последнего будем предупреждать. Как мы не позволили сирийскому вопросу повлиять на нашу страну, так и эту инициативу в Ираке мы остановим».