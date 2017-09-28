Массовая эвакуация в Новосибирске

2017-09-28 12:11 | www.oxu.az | 5

Полиция Новосибирска проверяет информацию об анонимных звонках о "минировании" множества городских зданий.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону. По словам очевидцев, в городе эвакуируют школы, детские сады, торговые центры и даже здание Законодательного собрания.

Как сообщают в одном из частных охранных предприятий города, к ним поступили сообщения о взрывных устройствах, заложенных в торгово-развлекательных центрах "Галерея", "Аура", "Сибирский молл", "Кристалл", "Роща".

По данным местных СМИ, в Заксобрании эвакуацию опровергли: сессия прошла спокойно. Однако, по словам очевидцев, около здания дежурит полиция и сотрудники МЧС.

По последним сообщениям, в аэропорте Толмачёво также эвакуируют сотрудников и пассажиров.

Н.О.