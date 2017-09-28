В Баку стартовал Фестиваль дублированных фильмов с участием звезд эстрады, кино и телевидения

2017-09-28 13:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров CinemaPlus стартовала неделя дублированных фильмов студии Cinemazadeh, которая проходит с 28 сентября по 7 октября, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Зрителям представлены фильмы с профессиональным азербайджанским дубляжом, среди которых "Супер Алиби", "Спарк. Герой Вселенной" (анимационный фильм), "Подводная эра" (анимационный фильм) и "Плохой Санта 2". В дубляже приняли участие азербайджанские звезды эстрады, кино и телевидения.

Французскую комедию "Супер Алиби" озвучили заслуженная артистка Санубер Искендерли, актриса и танцовщица Оксана Расулова, телеведущие Гюнель Гумбатова, актеры Ровшан Мамедли, Вюсал Халыгоглу, Вюсал Муртузалиев и другие.

Анимационную семейную комедию "Спарк. Герой Вселенной" продублировали заслуженные артисты Мурад Дадашев, Санубер Искендерли и Джабир Иманов, телеведущие Усния Магерамова и Турал Асадов, актеры Ислам Мехралиев, Азер Айдемир и Ровшан Мамедли.

Анимационную семейную комедию "Подводная эра" продублировали певцы и актеры , среди которых Мири Юсиф, Севда Алекперзаде, Самира Эфенди, Джин, Ульфат Башир, Рагим Рагимов, Эльнур Гусейнов, Азер Айдемир, Назакет Мамедли, Ровшан Мамедли, Турал Асадов, Саид Мамедов, Самира Джаззи и Мушфиг Мирзоев.

Комедию "Плохой Санта 2" озвучили заслуженная артистка Санубер Искендерли, певцы и телеведущие Нура Сури и Мурад Ариф, актеры Заур Шафиев и Халаф Джафаров.

(Автор: Вугар Иманов)