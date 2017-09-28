Таджикистан и Молдова обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с преступностью

2017-09-28 13:25 | www.trend.az | 4

Министр внутренних дел Таджикистана, генерал-полковник Рамазон Рахимзода в Пекине (КНР) в четверг встретился с Министром внутренних дел Молдовы Александром Жизданом. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в пресс-службе МВД Таджикистана.

Обсуждалось расширение взаимовыгодного сотрудничества между двумя министерствами в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью.

Рамазон Рахимзода выразил уверенность, что эта встреча еще больше укрепит профессиональные контакты и даст возможность совершенствовать сотрудничество в борьбе с преступностью.

Александр Жиздан подчеркнул, что в процессе глобализации деятельность террористических и экстремистских организаций приобрела транснациональный характер, что в целом угрожает безопасности отдельным государствам и всему миру.

Стороны выразили готовность к укреплению сотрудничества МВД двух стран в борьбе с современными угрозами и вызовами.