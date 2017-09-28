В рамках российско-азербайджанского межрегионального форума прошли круглые столы на различные темы

2017-09-28 14:13 | www.apa.az | 5

В рамках VIII российско-азербайджанского межрегионального форума в Ставрополе прошли круглые столы на различные темы.

Как передает командированный в Ставрополь спецкор АПА-Экономикс, в ходе круглого стола на тему «Российско-азербайджанское сотрудничество в сфере промышленности» состоялась презентация промышленных технопарков и кластеров России и Азербайджана. В ходе круглого стола на тему «Развитие туризма как важный фактор привлечения инвестиций» обсуждалась реализация совместных проектов между двумя странами в сфере туризма, регулирование турпотока.

Один из круглых столов был посвящен развитию связей в области здравоохранения между Россией и Азербайджаном. В ходе круглого стола на тему «Укрепление двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере» говорилось о развитии связей в сфере образования между Азербайджаном и Россией. На круглом столе о сотрудничестве в агропромышленной сфере были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в агропромышленной области, поддержка малого и среднего бизнеса, обмен опытом.

В рамках форума были организованы двусторонние встречи между деловыми людьми Азербайджана и России.

Отметим, что форум завершит свою работу пленарным заседанием. На пленарном заседании будут зачитаны поздравительные письма президентов Азербайджана и России участникам форума, состоятся выступления официальных лиц двух стран. В заключение планируется подписание ряда документов о сотрудничестве между Азербайджаном и Россией.