Болид Шумахера продадут на аукционе

2017-09-28 12:17 | www.oxu.az | 4

Начальная стоимость лота составляет четыре миллиона долларов, однако организаторы торгов планируют продать машину значительно дороже, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Болид "Феррари" Михаэля Шумахера образца 2001 года будет выставлен на аукцион "Сотбис" в Нью-Йорке.

Начальная стоимость лота составляет четыре миллиона долларов.

Организаторы аукциона рассчитывают на существенное увеличение этой ставки.

Отметим, что знаменитый болид Шумахера решили пустить с молотка по случаю празднования 70 лет с момента основания компании "Феррари".

Н.Г