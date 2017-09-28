Жизнь на Земле возникла ещё раньше

2017-09-28 12:21 | www.oxu.az | 4

Находки углерода органического происхождения показывают, что живые организмы на планете возникли заметно ранее, чем считалось до сих пор, сообщает Oxu.Az. со ссылкой на Life.

Ученые доказали что 3,95 миллиарда лет назад на Земле постоянные падения астероидов оставляли основную часть поверхности планеты расплавленной.

В районах, покрытых водой, ситуация была чуть легче, хотя температуры там всё равно были крайне высокими по современным меркам. Ранее считалось, что до остывания планеты 3,8 миллиарда лет назад жизни на ней не было.

Наиболее ранние датировки возникновения живых организмов указывали на 3,7 миллиарда лет назад.

Исследователи из Японии нашли следы графита биогенного происхождения в осадочных породах на полуострове Лабрадор (Канада). Таким следам не менее 3,95 миллиарда лет.

Новая дата значительно сдвигает в прошлое возникновение первого организма.

Н.Г