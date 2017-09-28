Президент Ильхам Алиев: Закупка военной техники у Турции приумножает мощь Азербайджана (версия 2)

2017-09-28 13:28 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции Нуреддином Джаникли.

Глава государства поздравил Нуреддина Джаникли с назначением на такую высокую должность, как министр национальной обороны Турции, и пожелал ему успехов в деятельности.

Президент Ильхам Алиев также выразил удовлетворение посещением Нуреддином Джаникли Азербайджана через короткое время после назначения на новую должность, отметив, что наши страны являются братскими, и поэтому азербайджанские и турецкие министры совершают свои первые визиты в братские страны. Подчеркнув, что между двумя странами существует очень хорошее сотрудничество во всех областях, в том числе в военно-технической сфере, Президент Ильхам Алиев отметил широкую совместную деятельность в военно-технической сфере. Глава государства сказал, что закупка военной техники у Турции приумножает мощь Азербайджана. Высоко оценив частое проведение совместных военных учений как в Азербайджане, так и Турции, Президент Ильхам Алиев сказал, что это еще больше укрепляет турецко-азербайджанское единство, и служит делу укрепления мира и стабильности в регионе.

Министр национальной обороны Нуреддин Джаникли передал главе государства приветствия и наилучшие пожелания Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Нуреддин Джаникли в свою очередь подчеркнул, что Азербайджан и Турция являются братскими странами, и связи двух стран успешно развиваются во всех сферах, отметив, что целью является дальнейшее расширение и укрепление этих связей сотрудничества. Нуреддин Джаникли выразил признательность за поддержку, оказанную Азербайджаном в борьбе Турции с движением FETÖ.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил недавнюю встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, попросил передать его приветствия Президенту Турции.