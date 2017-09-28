Беларусь и Бельгия намерены расширять сотрудничество

2017-09-28 13:29 | www.trend.az | 6

Беларусь и Бельгия намерены расширять сотрудничество. Об этом шла речь на встрече в Брюсселе заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко с вице-премьером - министром иностранных дел Дидье Рейндерсом, передает Белта.

Во время встречи 26 сентября "собеседники подтвердили намерения на дальнейшую активизацию развития двустороннего сотрудничества и его расширение, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня", отметили в пресс-службе. В этот же день Олег Кравченко принял участие в работе конференции, посвященной 25-летию со дня установления Бельгией дипломатических отношений с рядом государств, в том числе с Беларусью. В мероприятии также участвовали делегации из Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбекистана. На конференции заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства выступил с докладом об истории установления и развития двусторонних отношений Беларуси и Бельгии, а также провел ряд встреч.

27 сентября Олег Кравченко принял участие в политических консультациях между МИД Беларуси и Федеральной государственной службой иностранных дел Бельгии. Бельгийскую делегацию на консультациях возглавил генеральный директор (заместитель министра) двустороннего политического департамента Аник Ван Калстер. "Стороны обсудили широкий круг вопросов белорусско-бельгийских отношений, включая сотрудничество в политической, торгово-экономической и других сферах. Рассмотрено взаимодействие в рамках международных и региональных организаций. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по тематике отношений Беларуси с Европейским союзом и НАТО, а также по актуальным вопросам региональной безопасности", - рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В ходе пребывания в Брюсселе замминистра также провел встречи с руководством Европейской службы внешних действий, Европейской комиссии, депутатами Европейского парламента. Состоялось конструктивное обсуждение состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества между Беларусью и Европейским союзом, в том числе в инициативе "Восточное партнерство".