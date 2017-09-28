В Баку юноша умер на операционном столе – ФОТО

2017-09-28 12:30 | www.oxu.az | 4

В Баку в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии Минздрава 18-летний парень скончался во время проведения операции.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщили родственники умершего.

Сообщается, что житель села Гызылагадж Сальянского района Сабухи Рафиг оглу Алиев 1999 г.р. не пришел в себя после наркоза и скончался.

Дядя пациента Агасеф Хуршидов сообщил Report, что они привезли С. Алиева к врачу больницы Тогрулу Джалилову месяц назад:

«После обследования врач принял решение провести операцию. Показанием к операции было искривление позвоночника. Врач сказал, что это операция не рискованная и принял решение ее провести. В ходе операции из-за ошибки врачей, в том числе и анестезиолога, Сабухи Алиев не очнулся от наркоза. За это ответственность лежит на врачах больницы, в том числе и на анестезиологе».

По данным близких пациента, по факту в Насиминской районной прокуратуре ведется расследование.

Как сообщила в ответ на запрос Report сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова, С. Алиев обратился в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии с диагнозом тяжелый кифосколиоз 4-й степени:

«Пациент был принят на операцию. В ходе операции его состояние ухудшилось, он впал в состояние шока. Несмотря на все реанимационные мероприятия, жизнь больному спасти не удалось».

Представитель министерства отметила, что нигде в мире нет такого, чтобы врач давал обещания или клятвы больному или его близким:

«Каждая операция имеет риски. Азербайджанские врачи постоянно делают все возможное для предотвращения этих рисков и подобных случаев.

Но каждый организм отличается от другого, реакция у всех разная. Иногда бывает такое, что патология, о которой неизвестно врачу, обнаруживается во время операции».

А.М.

