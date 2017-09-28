В Баку состоялось торжественное открытие V Международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)

2017-09-28 13:31 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском Дворце спорта состоялось торжественное открытие V Международной книжной выставки-ярмарки, организованной министерством культуры и туризма Азербайджана, сообщает Trend Life.

На открытии министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев отметил важное значение проведения V Бакинской международной книжной выставки-ярмарки, подчеркнув, что мероприятие вызывает большой интерес общественности.

В течении трех дней будет представлена книжная продукция более 40 зарубежных и 100 местных издательств, Домов книг, полиграфических учреждений и других организаций.

Традиционно в программу Бакинской международной книжной выставки-ярмарки включены презентации различных изданий, встречи с литераторами, круглые столы, обсуждения различных тем, связанных с издательской сферой и т.д.

В своем выступлении на мероприятии вице-премьер Азербайджана, народный писатель Эльчин Эфендиев отметив, что Бакинская международная книжная выставка-ярмарка – это праздник книги, подчеркнул важное значение традиционного проведения данного мероприятия.

Далее участники мероприятия ознакомились с экспонатами книжной выставки-ярмарки.

Работа Бакинской международной книжной выставки-ярмарки направлена на увеличение интереса к чтению, пропаганду азербайджанской литературы, создание возможностей для сотрудничества между местными и зарубежными издательствами.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)