Кыргызстан ратифицировал договор о государственной границе с Узбекистаном

2017-09-28 13:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан ратифицировал договор о государственной границе с Узбекистаном, говорится в сообщении парламента страны.

На заседании Жогорку Кенеша 28 сентября депутаты рассмотрели законопроект «О ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской Государственной границе, подписанного 5 сентября 2017 года в городе Бишкек».

По итогам обсуждения, данный законопроект принят во втором и третьем чтении.

21-31 августа рабочие группы по вопросам демаркации и делимитации границ между Кыргызстаном и Узбекистаном провели встречи в Бишкеке, и затем в Ташкенте, на которых были обсуждены вопросы по определению границ. Так, 5 сентября 2017 года в г. Бишкек был подписан Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской Государственной границе.

(Автор: Али Мустафаев)