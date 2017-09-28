Усилены меры по предотвращению сексуальной эксплуатации малолетних девочек

2017-09-28 14:59 | www.apa.az | 5

«Проблема сексуальной эксплуатации малолетних девочек актуальна во всем мире. Существует она и в Азербайджане, хотя и в небольшом масштабе. Динамика такого рода инцидентов в нашей стране колеблется. К сожалению, подобные факты все же имеют место».

Об этом АПА сказала главный консультант Отдела информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Вейсалова.

Она отметила, что в Азербайджане усилены превентивные меры, направленные на пресечение сексуальной эксплуатации малолетних девочек.

По словам А. Вейсаловой, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей создал во всех органах исполнительной власти мониторинговые группы по борьбе с гендерным насилием и насилием против детей, которые состоят из представителей соответствующих местных органов: «Эта группа расследует причины бытовых случаев насилия, принимает соответствующие меры против совершивших это лиц, ведет профилактическую работу с пострадавшим человеком. Пострадавший человек направляется в медицинскую, психологическую, социальную и юридическую службу. Сотрудники Центра поддержки детей и семьи Госкомитета навещают семьи пострадавших. Кроме того, пострадавшая семья берется под контроль, им оказывается психологическая, юридическая помощь. В то же время, Комитет создал банк данных по «Бытовому насилию». Эти данные анализируются».



А. Вейсалова отметила, что сотрудники Центра поддержки детей и семьи Госкомитета навестили в Балакене семью 12-летней девочки, которая забеременела от своего отчима: «Как вы знаете, ребенок 12-летней девочки погиб. В настоящий момент девочка продолжает лечение. Она может вернуться в свою семью, свое село. Никакой опасности нет. Преступник находится под арестом, ведется следствие».

Председатель Госкомитета назвала неприемлемым тот факт, что семья подвергшейся в Бейлагане насилию со стороны одноклассников девушки стала объектом порицания, угроз и оскорблений односельчан.