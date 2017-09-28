Глава Каталонии отправил Евросоюз к политическому отоларингологу

2017-09-28 12:38 | www.oxu.az | 4

Президент автономного региона Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что Европейский союз предпочитает игнорировать кризис, назревший в отношениях испанского центрального правительства и автономии, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

"Они храбры, когда речь идёт о странах, в которых они не обладают какими-либо компетенциями, но я — гражданин Европы, где же они, когда они так нужны?", - приводит слова Пучдемона Associated Press. - Повернуться спиной к каталонцам — это решение Европы?".

Глава Каталонии отметил, что после референдума у народа, который проживает в регионе, появится право "стать услышанным".

"Тот, кто не хочет услышать наш голос, должен обратиться к политическому отоларингологу", - подметил Карлес Пучдемон.

Президент региона уточнил, что, если жители Каталонии выберут независимость на референдуме, он официально попросит Европу вмешаться в конфликт с испанским правительством.

Референдум, по результатам которого Каталония может выйти из состава Испании, должен пройти 1 октября. Тем временем противники выхода региона из страны устраивают митинги. Премьер Испании назвал идею независимости "несбыточной мечтой". Правительство государства грозит организаторам референдума штрафами.

Н.О.