Открывая Германию: Мюнхен – сокровищница баварских королей – ВИДЕО + ФОТО

2017-09-28 12:43 | www.oxu.az | 5

Мюнхен, где проживает более 1,4 млн человек, является третьим по величине городом Германии и столицей самой большой по площади федеральной земли Свободное государство Бавария. Город сразу поражает попавших сюда туристов великолепием дворцов, старинных площадей и огромных парков. Родина концерна BMW располагает всеми возможностями для поклонников содержательного отдыха. В этом мы убедились сами, посетив Мюнхенскую резиденцию, где хранится сокровищница династии Виттельсбахов, правивших Баварией более 800 лет, полюбовались на роскошные кареты Людовика II во дворце Нимфенбург и окунулись в мир высоких технологий в Центре BMW. И это не считая того, что сам Мюнхен можно бесконечно рассматривать как галерею искусств под открытым небом.

Секреты передвижения и шоу на Мариенплац

Прибыв в Мюнхен из Ганновера на поезде, мы сразу очутились в сердце города. Как это принято в большинстве стран Европы, главные железнодорожные вокзалы практически всегда располагаются в центральной части крупных городов. Время в пути из Мюнхена в Ганновер составило около 4.5 часов, а о билетах на поезд мы позаботились заранее. Благо в Баку есть возможность приобрести билеты на любые европейские поезда в офисе компании SI Travel - генерального агента по продажам Rail Europe, управляющей железнодорожными перевозками по всей Европе. Причем в этот раз мы впервые рискнули воспользоваться новым для нас способом пользования поездами - German Rail Pass. Нам настолько понравилось, что можем порекомендовать его всем. Эта система очень проста: вместо того, чтобы покупать билеты на конкретные поезда по тем или иным направлениям, вы приобретаете своего рода проездной абонемент на срок от 3-х до 15-и дней на одного или двух человек. Теперь вам не нужно ломать голову, досконально просчитывая маршрут, а затем в спешке выбегать из отеля пытаясь успеть на забронированный поезд, билеты на который в случае опоздания пропадут. Располагая German Rail Pass, вы просто приходите на вокзал и садитесь в любой ближайший поезд, следующий в нужном для вас направлении. Причем с момента активации вы можете пользоваться этим билетом весь день, разъезжая на любых поездах по стране и в Европе. Затем, проведя в каком-либо городе нужное количество дней, вы едете дальше, снова активируя билет, просто вписав в него текущую дату. Обойдется такой абонемент, скажем на 5 дней, на двоих в 167.5 евро. Это более чем выгодно, учитывая, что в среднем билеты на междугородние поезда в Германии стоять порядка 50-80 евро на одну поездку на человека.

Мюнхен встретил нас пасмурной погодой и строительными работами, ведущимися повсюду в городе. Столица Бавария - чрезвычайно популярное туристическое направление и всегда старается соответствовать ожиданиям жителей и гостей: в нем постоянно совершенствуется транспортная инфраструктура, реставрируются многочисленные памятники архитектуры, возводятся новые отели. Но никакие строительные леса не способны скрыть от пытливых гостей имперское великолепие бывшей столицы Баварского королевства. И лучше всего этот размах ощущается на главной площади города – Мариенплац, где располагается огромное здание Новой ратуши, возведенное в 1867-1908 годах. Фасад здания длиной более 100 метров богато декорирован фигурами баварских герцогов, королей династии Виттельсбахов и легендарных персонажей. Установленные на центральной башне ратуши куранты, ежедневно в 11:00 и 12:00 часов, а летом еще и в 17:00 боем провозглашают начало представления: на часах открываются окна и дверцы, из которых выплывают куклы в человеческий рост, разыгрывающие различные сценки из городской жизни.

На лифте можно подняться на смотровую площадку, расположенную на 85-метровой башне ратуши, откуда открывается захватывающая панорама на город. Однако гид посоветовал нам воспользоваться другой обзорной площадкой, расположенной поблизости Церкви Святого Петра, которая является самой старинной мюнхенской приходской церковью, сооруженной в XI веке. С ее башни просматривается не только весь город, но и само здание Новой ратуши, эффектно украшенное цветущей геранью.

На Мариенплац всегда царит оживление, ведь здесь пересекаются пути туристов и бизнесменов, автобусов и электричек, а также любителей совершать покупки и ценителей вкусной еды. А мы проследуем дальше, к другой известной городской площади – Одеонсплац.

Английский парк и Галерея красавиц

В центре Мюнхена практически со всех точек просматриваются две башни, увенчанные куполами в виде луковиц, изображения которых можно встретить на многих сувенирах и подарочных магнитах. Это башни Собора Фрауэнкирхе - символа города, расположенного между площадями Мариенплац и Одеонсплац. В возведенном в стиле поздней готики в XV веке соборе ныне демонстрируются шедевры искусства последних пяти столетий.

Вот мы и на Одеонсплац. У всех, кто впервые оказывается здесь, создается впечатление, будто это вовсе не немецкая, а итальянская площадь. Взору гостей предстает Театинеркирхе, - церковь насыщенно желтого цвета, возведенная в стиле позднего итальянского барокко, а также Аркада полководцев - точная копия Лоджии Ланци на площади Синьории во Флоренции. Поднявшись на несколько ступенек Аркады полководцев, можно насладиться прекрасным видом на улицу Людвигштрассе, которая была возведена в честь заслуг Баварской армии: два больших каменных льва охраняют бронзовые статуи полководцев графа Тилли и князя Вреде, а также памятник баварской армии.

Здесь же на площади Одеонсплац находится еще одно заведение в итальянском стиле - старейшая кофейня в Мюнхене – «Тамбози», в которой можно отведать блюда итальянской кухни по вполне приемлемым ценам. Она названа в честь Луиджи Тамбози - камердинера императора Максимилиана II и расположена прямо перед входом в живописный парк Хофгартен.

Раз уж речь зашла о парках, нельзя не упомянуть граничащий с Хофгартеном Английский сад Мюнхена, площадью 343 гектаров – один из крупнейших парков в мире. Только в его южной части одновременно могут уместиться до 120 тысяч посетителей! С конца XVIII века Английский сад служит оазисом отдыха для мюнхенцев и гостей города. Здесь можно принимать солнечные ванны на лугу, купаться в речке Айсбах, заниматься спортом или просто отдыхать за столиком в кафе.

Но это в том случае, если приедете в Мюнхен на несколько дней. А если у вас в распоряжении всего двое суток, как в нашем случае, то лучше поспешить к осмотру следующей достопримечательности – дворцово-паркового ансамбля Нимфенбург – обязательного для посещения каждым туристом, ведь это самый большой барочный дворец Германии! Построенный в 1664-1674 годах роскошный комплекс, шириной 500 метров, с искусным садом и музеями, уведет вас в путешествие во времени, перенеся в период правления баварской монархии. Раньше Нимфенбург был резиденцией династии Виттельсбахов. Среди прочего, интерес для публики представляет Галерея красавиц короля Людвига I. Стены в этой комнате украшены портретами 36 самых красивых, на вкус короля, женщин Европы, написанных придворным художником Йозефом Штилером в период с 1827 по 1850 годы. Также не пропустите комнату с кроватью, на которой родился внук Людвига I, наиболее известный из представителей династии Виттельсбахов, будущий король Баварии Людвиг II. Интересно, что в ту эпоху придворным было дозволено наблюдать за процессом родов. Однако не напрямую, поскольку перед кроватью висела ширма, а посредством отражения в зеркале, прислоненного к стене.

Лунный король и энергия солнца

Правивший в 1864-1886 годах Людвиг II – наиболее эксцентричный из баварских королей, больше интересовался искусством, нежели политикой. Он жил в мире своих грез и в эпоху промышленной революции строил пышные замки под стать рыцарским. Идеалом монарха для Людвига II был французский Король-Солнце Людовик XIV. Один из своих замков – Херренкимзе, который так и остался недостроенным, Людвиг Баварский даже планировал превратить в полную копию Версальского дворца. Позолота на стенах и мебели, люстры из тончайшего фарфора, эпичные росписи на стенах и потолках - нам удалось посетить этот грандиозный комплекс, о чем мы расскажем вам в следующем репортаже.

А пока, будучи во дворце Нимфенбург, мы наведались в Музей королевских экипажей и саней, где во всей красе представлена большая коллекция парадных карет рода Виттельсбахов, среди которых особенной роскошью и красотой выделяются кареты и санные повозки, конечно же, Людвига II. Внимание посетителей приковывает вычурная карета, изготовленная к намечавшейся свадьбе короля с принцессой Софией, сестрой императрицы Елизаветы Австрийской. Правда, бракосочетание так и не состоялось, и великолепная карета ни разу не использовалась. Как нам сообщил гид, король Людвиг II любил ездить на своих сказочных санях, упряженных лошадьми зимними ночами, за что его прозвали «лунным королем». Наконец, особый интерес в рамках дворцового комплекса представляют барочный парк с водяными каскадами, небольшими озерами, дворцами-павильонами и коллекция старинного фарфора.

Заинтригованные жизнью Людвига II, мы решили продолжить знакомство с имперским прошлым Баварии и посетили, расположенную в центральной части города Мюнхенскую резиденцию, которая строилась, перестраивалась и достраивалась в течение пяти столетий. В итоге сегодня резиденция является наиболее крупным из внутригородских дворцов в Германии. В прошлом она служила городским дворцом для баварских герцогов, курфюрстов и королей. Величественный фасад придает зданию импозантный вид, не уступает ему и внутреннее убранство дворца, располагающего внушительной сокровищницей. Экспозиция Музея Резиденции размещена в 130 залах, для осмотра которых не хватит и одного дня. Поэтому посетители, впервые попавшие во дворец, стараются увидеть самые известные его собрания, такие как Антиквариум, Старая Дворцовая Капелла, Двор с гротом, Императорские комнаты, жилые комнаты Людовика I и т.п. Так, Антиквариум - старейший и один из самых роскошных залов Резиденции, может похвастать коллекцией античных скульптур, а Двор с гротом интересен красивым гротом, сложенным из морских ракушек. Да, и не забудьте посетить придворный Театр Кювилье, построенный в 1751-1755 годах, который считается самым красивым театром мира в стиле рококо. В нем было дано множество роскошных постановок, включая премьеру оперы Моцарта «Идоменей» в 1781 году, в присутствии самого автора.

Чтобы отвлечься от бурной истории и вернуться в наши дни, мы направились в Мир BMW, являющий собой пример современной архитектуры, где можно заглянуть под капот автомобилей, выпускаемых Баварскими моторными заводами. В этом многофункциональном выставочном центре, расположенном в непосредственной близости от штаб-квартиры BMW в Мюнхене, проводятся презентации новинок концерна. В отличие от известного музея BMW, находящегося неподалеку, в Мире BMW все «экспонаты» можно трогать, садиться за руль понравившихся моделей, знакомиться с принципом работы новых электромобилей, за которыми будущее, и даже проводить тест-драйв машин на территории павильона. Интересно, что вся энергия для функционирования систем Мира BMW поступает от солнечной электростанции, расположенной прямо на крыше комплекса. Вот уж действительно пример последовательного воплощения в жизнь ярких идей концерна.

Вместо послесловия

Наше путешествие по Баварии только начинается. Проведя в Мюнхене два незабываемых дня, мы направляемся в курортный городок Бад Айблинг, где нас ждет знакомство с оригинальной методикой оздоровления – контрастными ваннами Кнайпа, после чего у нас запланирована поездка в соседний город Прин-ам-Кимзе, славящийся красивейшим озером и островом, на котором находится самый дорогой и роскошный из замков баварского короля Людовика II. Не пропустите!

Эмиль Эюбов

Фотографии: Э. Ибрагим (АЗЕРТАДЖ)