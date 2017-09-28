Ни одна страна не признает независимость Курдской автономии Ирака - Эрдоган

2017-09-28 13:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Ни одна страна не признает независимость Курдской автономии Ирака, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в четверг местные СМИ.

По словам Эрдогана референдум о независимости в Курдской автономии Ирака противоречит конституции Ирака, а также несет угрозу нового кровопролития в регионе.

«Референдум о независимости в курдской автономии Ирака не пойдет на пользу ни кому», - сказал Эрдоган, добавив, что референдум спровоцирует межэтнические конфликты в регионе.

Отметим, что 25 сентября Курдская автономия Ирака провела референдум о независимости.



Напомним, что ранее власти Турции завили о возможности расширения экономических санкций в отношении Курдской автономии Ирака в связи с проведением недавнего референдума о независимости.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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