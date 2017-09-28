Президент Азербайджана принял вице-президента Центристского демократического интернационала (версия 2)

2017-09-28 13:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял вице-президента Центристского демократического интернационала Марио Давида и главного координатора структуры по Евразийскому и Азиатско-Тихоокеанскому регионам Цезаря Росселло.

На встрече были обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества между Центристским демократическим интернационалом и партией «Ени Азербайджан», проведен обмен мнениями по осуществленным за последнее время в Азербайджане реформам, предпринятым шагам, работам, проводимым в стране в сфере толерантности и мультикультурализма.