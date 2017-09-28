ГЭЦ внес ясность в мнения о субъективности во время проверки письменных работ

2017-09-28 15:18 | www.apa.az | 5

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) прокомментировал мнения о том, что при проверке работ на выпускных экзаменах допускается субъективность.

Как сообщает АПА, директор Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасова отметила, что

многих волнует вопрос о том, насколько удастся сохранить объективность во время проверки письменных работ, впервые внедренных в этом году на выпускных экзаменах IX классов.

«Согласно озвучиваемым мнениям, здесь могут быть допущены 2 формы субъективности. Во-первых, проверяющий работу и ее автор могут быть знакомы друг с другом. Вторая же субъективность связана с отличающимся друг от друга подходами различных экспертов во время проверке работы.

Бытует мнение, что в зависимости от педагогических и психологических особенностей маркеры могут применять мягкий или жесткий подход. В результате может быть проведено неправильное оценивание. Но посредством примененной центром на экзаменах системы «e-markinq» субъективность была устранена.



На выпускных экзаменах этого года в проверке письменных работ впервые была использована эта система. Во время выпускных экзаменов 9 классов посредством новой системы были проверены 200 тысяч письменных работ (90 тысяч – азербайджанский язык, 12-15 тысяч русский язык, 100 тысяч – математика).



Итоги показали, что эта система полностью правильная. Какой-либо субъективности зафиксировано не было».