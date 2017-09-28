США планируют ликвидировать свой запас химоружия к 2023 году

2017-09-28 12:49 | www.oxu.az | 5

США намерены полностью ликвидировать свои запасы химического оружия до конца 2023 года, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Коммерсант.ru.

США по-прежнему привержены полному уничтожению заявленных арсеналов химического оружия до конца 2023 года, заявило американское внешнеполитическое ведомство.

По словам представителя Госдепа, правительство США, в частности, занимается уничтожением оставшейся части химоружия в хранилищах в Пуэбло и Ричмонде.

Отметим, что накануне последний килограмм имевшегося химоружия ликвидировала Россия.

Н.Г