В Баку вынесен приговор убийце бездомного

2017-09-28 12:54 | www.oxu.az | 5

В Баку завершился судебный процесс над Натигом Аббасовым, обвиняемом в убийстве бездомного.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Эльдара Исмайлова был вынесен приговор. Решением коллегии судей Натиг Аббасов приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Прокурор в своем выступлении потребовал для Н.Аббасова 13 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Отметим, что в ноябре прошлого года в поселке Бакиханова Сабунчинского района было обнаружено тело жителя Баку, ранее судимого Юрия Батанова со следами избиения.

Юрий Батанов был бездомным.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Главного управления полиции города Баку и Управления полиции Сабунчинского района был задержан житель столицы, ранее судимый Натиг Аббасов.

В предварительных показаниях обвиняемый сказал, что убил Ю.Батанова за то, что он оскорбил его сестру.

Э.А.

