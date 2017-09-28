Ниязи Сафаров: В Азербайджане проводится большая работа по развитию сферы производства лекарств (версия 2)

2017-09-28 13:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проводится большая работа по развитию фармацевтической сферы, сказал в четверг заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на церемонии открытия XXIII Азербайджанской международной выставки "Здравоохранение" BIHE 2017.

"Нужно признать, что сфера фармацевтики в Азербайджане не была развита. Но за последние годы, как министерство экономики, так и министерство здравоохранения провели большую работу в данной сфере. Были проведены переговоры с ведущими компаниями и специалистами в мире. На территории страны был создан Пираллахинский промышленный парк, специализирующийся только в сфере фармацевтики. Сегодня на выставке присутствуют три резидента этого парка - Hayat Pharm, Diamed и Caspian Pharmed, которые проведут презентацию своих возможностей", - сказал Сафаров.

Отметим, что Пираллахинский промышленный парк создан распоряжением Президента Азербайджана в сентябре 2016 года и специализируется на производстве фармацевтической продукции. Здесь, как и в других промышленных парках, инвесторы освобождены на семь лет от уплаты различных налогов и таможенных пошлин.

В течение трех лет в Азербайджане уже будет действовать ряд фармацевтических заводов. В Пираллахинском промышленном парке уже началось строительство двух заводов. Первый фармзавод Hayat Pharm является совместным азербайджано-российским проектом. С российской стороны в данном проекте участвует "Р-Фарм".

Второй завод Caspian Pharmed строится совместно с иранской компанией Tanim Pharmaceutical Investment Company (TPIC). Третий завод строится азербайджанской компанией Diamed Co.

(Автор: Анвар Мамедов)