В Баку завтра будет ветрено, местами дожди

2017-09-28 13:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, днем преимущественно без осадков, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Усиливающийся временами северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 11-15, днем - 17-21, в Баку ночью - 12-14, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 85-95, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются грозовые, местами ливневые дожди. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 10-15, днем 17-22, в горах ночью 3-6, днем 7-12 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)