В сборную Азербайджана вызваны 24 футюолиста

2017-09-28 15:56 | www.apa.az | 4

Обнародован состав сборной Азербайджана.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», главный тренер Роберт Просинечки решил воспользоваться услугами 24 футболистов в последних матчах отборочного цикла ЧМ-2018.

Наша команда 5-го октября примет Чехию в Баку, а через 3 дня после этого встретится в Кайзерслаутерне с Германией.

Хорватский специалист произвёл незначительные изменения в составе по сравнению с сентябрьскими отборочными матчами. Просинечки заменил травмированного Салахета Агаева Эмилем Балаевым, не предоставив места в «24-ке» и Агабале Рамазанову.

Вратари: Камран Агаев («Млада Болеслав», Чехия), Анар Назиров («Зиря»), Эмиль Балаев («Сабаиль»);

Защитники: Тарлан Гулиев («Интер»), Бедави Гусейнов, Рашад Садыхов, Максим Медведев (все – «Карабах»), Павел Пашаев («Александрия», Украина), Магомед Мирзабеков, Руслан Абышев (оба – «Нефтчи»), Урфан Аббасов («Габала»);

Полузащитники: Рахид Амиргулиев, Гара Гараев, Махир Мадатов, Афран Исмайлов, Ричард Алмейда (все – «Карабах»), Дмитрий Назаров («Ауе», Германия), Темкин Халилзаде («Зиря»), Джавид Гусейнов («Габала»), Араз Абдуллаев («Анортосис», Кипр), Намик Алескеров («Нефтчи»);

Нападающие: Руслан Курбанов («Габала»), Рамиль Шейдаев («Карабах»), Ренат Дадашев («Айнтрахт», Германия).