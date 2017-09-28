Малейка Аббасзаде: «В экзамены будут включены не только вопросы открытого типа, но и различные письменные работы, задания»

2017-09-28 16:25 | www.apa.az | 5

Как сообщила АПА председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде, выпускные экзамены будут включать 3 предмета – родной язык, математику и иностранный язык (английский, французский, немецкий).

По ее словам, они перенимают опыт других стран: «За последние 20 лет во время массовых экзаменов использовались только тесты закрытого типа. В последние 10 лет мы начали включать в задания по каждому предмету 1-2 вопроса открытого типа. В этом году по каждому предмету было 5 вопросов открытого типа. На предстоящих экзаменах таких тестов будет больше.

Наряду с этими вопросами, в экзамены будут включены не только вопросы открытого типа, но и различные письменные работы, задания. Однако при их применении мы должны подумать об азербайджанских реалиях, о возможности этого в образовательной системе, а также задуматься над тем, как обеспечить безопасность на экзамене.

Применение заданий нового типа связано с переходом в системе образования страны 9 лет назад к системе куррикулума, введением новых стандартов. Экзамены будут проводиться на основании новых заданий, новой системы».