Завтра будет уточнено, по каким предметам в Азербайджане через 2 года будут сдаваться вступительные экзамены в вузы

2017-09-28 16:36 | www.apa.az | 5

Через два года вступительные экзамены в вузы будут состоять из двух частей.

Как сообщает АПА, по словам председателя Совета директоров Государственной экзаменационной комиссии Малейки Аббасзаде, баллы, набранные абитуриентами по итогам оценивания, проведенного на выпускных экзаменах на первом этапе, будут начисляться на предметы на втором этапе.

Он также добавила, что общий прием будет осуществляться на основании суммарных итогов первой и второй части.

«Объявлены предметы, внедренные на выпускных экзаменах. А количество предметов на вступительных экзаменах обсуждено с Минобразования и достигнуто общее согласие. Полностью готова их модель. Завтра пройдет заседание Совета директоров Государственного экзаменационного центра, на которой вопрос будет рассмотрен.По достижении на этом совещании итогового соглашения, она будет представлена общественности», - сказала Аббасзаде.