В Грузии завершились учения с участием азербайджанских военнослужащих

2017-09-28 16:41 | www.apa.az | 4

В Грузии завершились командно-штабные компьютерные учения «Eternity-2017» с участием военнослужащих Азербайджана и Турции.

Как сообщает местное бюро АПА со ссылкой на Министерство обороны Грузии, на церемонии закрытия учений присутствовали начальник департамента оперативного планирования Генштаба ВС Грузии, полковник Ираклий Дзнеладзе и посол Турции в Грузии Зеки Левент Гюмрюкчу.

Цель проведения учений – создание штаб-квартиры многонациональных бригад для укрепления стратегического сотрудничества в сфере защиты трубопроводов. Сценарий учений основан на миротворческих операциях, которые обеспечат безопасность нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан в кризисной ситуации.